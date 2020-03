Prawnik wyjaśnia: Wpływ SARS-CoV-2 na umowy cywilnoprawne

Zasadą jest, iż w przypadku niewykonania umowy, strona, która nie wywiąże się z umowy, jest zobowiązana do naprawienia szkody. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Złagodzeniu tego reżimu umownego ma służyć art. 3571 § 1 k.c., który stanowi, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę może być wyłączona, ale jedynie w przypadku, gdy szkoda wynikła z wystąpienia siły wyższej (vis maior). Pojęcie to nie jest zdefiniowane w przepisach, a jego znaczenie zostało wypracowane przez orzecznictwo, w którym przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie: zewnętrzne, niemożliwe (lub bardzo trudne) do przewidzenia, skutkom którego nie sposób było zapobiec. To, czy epidemia koronawirusa (SARS-CoV-2) może kwalifikować się jako siła wyższa i w pewnych przypadkach zwalniać od odpowiedzialności za niewykonanie umowy, zależy od szczegółowej analizy konkretnego przypadku – zagrożenie zarażeniem powinno być obiektywne i realne, a szkoda którą w takiej sytuacji poniesie druga strona umowy wynikać musi bezpośrednio z wystąpienia ryzyka zarażenia koronawirusem.