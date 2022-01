Prawnik wyjaśnia: Święto Trzech Króli. Dary Mędrców, a dzisiejsze regulacje prawne i podatki

Na mocy art. 1 pkt 1 ppkt „b” ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy dzień 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia w Polsce obchodzone jest święto Objawienia Pańskiego znane powszechnie jako Święto Trzech Króli. Jest to jedna z najstarszych uroczystości katolickich. Święto Trzech Króli jest wspomnieniem objawienia się Boga ludziom. Niegdyś obchodzono je również jako święto Chrztu Pańskiego i wspomnienie cudu dokonanego w Kanie Galilejskiej. Obecnie jest ono przede wszystkim wspomnieniem pokłonu złożonego przez Mędrców nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi. Zgodnie z Wiarą Katolicką Mędrcy, którzy przybyli do Betlejem – miejsca narodzenia Jezusa, przynieśli Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Były to w tamtym okresie niewątpliwie cenne dary. Kadzidło służyło do okadzania domów w celu uchronienia jego mieszkańców przed chorobami i nieszczęściami. Mirra to wonna żywica otrzymywana z drzew i krzewów należących do rodzaju „balsamowiec” (Commiphora). Uważa się, że najlepsza żywica pochodzi właśnie z balsamowca mirry. Złota natomiast nie trzeba przedstawiać.