Prawnik wyjaśnia: Dochodzenie alimentów za granicą

Wielu członków polskich rodzin pozostaje poza granicami Polski w celach zarobkowych. Niewątpliwie rozłąka małżonków przyczynia się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Dochodzi wtedy do rozwodu, który pociąga za sobą obowiązek alimentacyjny wobec małoletnich dzieci, a czasami także wobec drugiego małżonka. Uzyskanie rozwodu i tytułu wykonawczego w zakresie obowiązku alimentacyjnego może jednak w takim przypadku okazać się niewystarczające do skutecznego dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. Alimenty trzeba bowiem wyegzekwować. Co zrobić, gdy małżonek zobowiązany do alimentacji nie posiada majątku w Polsce, nie rozlicza się z podatku w Polsce, a przebywa i pracuje jedynie za granicą?

W takim przypadku postępowanie egzekucyjne należy skierować za granicę. Takiego postępowania egzekucyjnego nie może prowadzić polski komornik sądowy. Postępowania zagraniczne w państwach członkowskich UE reguluje Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy z zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2009 r.). Przedmiotowe rozporządzenie odnosi się do dłużników przebywających w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009 obowiązuje w stosunku do Polski od dnia 18 czerwca 2011 r. i obejmuje w swym zakresie pomoc w dochodzeniu roszczeń we wszystkich tych postępowaniach, w których ustalono obowiązek alimentacyjny, a które zostały wszczęte w dniu i po dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej tj. 1 maja 2004 r.