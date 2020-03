Prawie milion złotych strat po włamaniu do bioelektrowni. Nie wiedzieli, że to jest tyle warte

Przez kilka tygodni policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalali tożsamość sprawców włamania i kradzieży do stacji transformatorowej budowanej w gminie Żukowice bioelektrowni gazowej. Straty jakie spowodowali to prawie milion złotych. Sprawcy w wieku 25, 27 i 33 lat są mieszkańcami powiatu głogowskiego.

– Do włamania i kradzieży z budowanego obiektu doszło na przełomie stycznia i lutego. Jest on usytuowany na terenie gminy Żukowice. Zatrzymani sprawcy nie zdawali sobie sprawy z wysokości szkód jakie powstały w wyniku ich czynu. Łupem złodziei padły urządzenia oraz miedziane okablowanie i wyposażenie stacji transformatorowej, która nie była jeszcze podpięta do sieci elektrycznej. Prawie połowa wartości strat to uszkodzenia i dewastacja obiektu przez sprawców – mówi Bogdan Kaleta, oficer prasowy KPP Głogów.