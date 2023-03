Prawie 5 mld złotych zysku w KGHM za 2022 rok. Miedziowy gigant przedstawił roczny raport finansowy

Wyniki produkcyjne i finansowe KGHM

Podczas konferencji była też mowa o prowadzonej przez KGHM polityce klimatycznej i planach inwestycyjnych spółki. Miedziowa spółka jest europejskim liderem we wdrażaniu efektywnych niskoemisyjnych technologii z dostępem do najnowszych rozwiązań górniczych i energetycznych. Spółka wdrożyła model biznesowy zapewniający pełny łańcuch tworzenia wartości – od eksploracji, wydobycia i przetwórstwa surowców naturalnych po sprzedaż gotowych produktów. Cały system wdrażany jest z poszanowaniem reguł ESG.

KGHM - lider transformacji energetycznej

Celami KGHM Polska Miedź S.A. jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30 proc. do 2030 roku oraz osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Spółka w ciągu najbliższych 7 lat będzie dążyć do zaspokojenia zapotrzebowania na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych – w tym OZE. Obecnie praca bloków parowo-gazowych KGHM Polska Miedź S.A. może pokryć do 20 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.