Prasówka z Głogowa 9.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W piątkowy poranek 8 września zerwana trakcja kolejowa upadła na pociąg jadący z Jeleniej Góry do Wrocławia. Służy ewakuowały pasażerów pociągu Kolei Dolnośląskich Sprinter Książ. Ponad 100 osób czekało na drugi pociąg w polach niedaleko stacji w Boguszowie Gorcach. Zobaczcie zdjęcia z ewakuacji.

Aresztowano 26-latka za posiadanie znacznej ilości narkotyków. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli ponad 121 gramów marihuany oraz ponad 3 gramy metamfetaminy. W Głogowie to kolejny już taki przypadek.

Zabytkowy pałac w Obiszowie w gminie Grębocice marnieje i wciąż czeka na lepsze czasy. Rok temu właściciel chciał go sprzedać za jedyne 350 tysięcy złotych, ale bez skutku. - Nikt to nie zagląda, nikt o niego nie pyta - mówią mieszkańcy Obiszowa.

Tragedia w KGHM. W Zakładach Górniczych Lubin, w wypadku zginął 43-letni górnik. Był mieszkańcem Lubina. W KGHM ogłoszono trzydniową żałobę.

Kochasz śpiewać i masz do tego predyspozycje? To ostatni moment, żeby dołączyć do Studia Talentów działającego w Miejskim Ośrodku Kultury. Przesłuchania 13 września.