Prasówka z Głogowa 9.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Aura prawie letnia, dlatego przypominamy jeziora, nad którymi często i chętnie wypoczywają głogowianie. Znajdują się one w odległości do maksymalnie 1,5 godziny jazdy samochodem. Wielu głogowian ma tam swoje letniskowe domki, albo ulubione kwatery. Zobaczcie naszą galerię z opisami.

Dziś o godzinie 10:00 symbolicznie wrocławianie wspólnymi siłami usunęli bramę ogrodzeniową i otworzyli Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Na otwarcie przybył tłum mieszkańców oraz turystów. Sami organizatorzy byli trochę zaskoczeni taką ilością zainteresowanych. Kolejka ustawiała się już przed godziną 9:00.

Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu.

Samorządowcy z Głogowa i okolic na spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. Tematem rozmów była, między innymi, opóźniająca się budowa obwodnicy i drugiego mostu na Odrze. Co ustalono?