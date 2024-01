Prasówka z Głogowa 9.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Nietypowe i bardzo wyjątkowe ogłoszenie sprzedaży nieruchomości na Dolnym Śląsku. Na sprzedaż jest zabytkowy kościół z 1580 roku. Znajduje się 30 km od granicy z Czechami, co ma być jego dodatkowym atutem, 35 km od Wałbrzycha i 55 km od Jeleniej Góry. Sprzedający nieruchomość dorzuca gratis przykościelny cmentarz. Na razie chętnych brak. Zobaczcie zdjęcia z serwisu otodom.pl oraz zdjęcia Michała Jabłońskiego.

Skórzane spodnie to idealny wybór dla każdej kobiety, która chce wyglądać atrakcyjnie. To właśnie ten materiał podkreśla kobiece atuty, ale może także je uwypuklić. Jeśli szukasz alternatywny dla cygaretek, czy spodni jeansowych postaw na skórę, a my podpowiemy ci, jak nosić spodnie skórzane i komu pasują.

Złote Globy zostały przyznane! Gala rozdania prestiżowych nagród odbyła się wczoraj (7 stycznia), w Beverly Hills w Kalifornii. Na czerwonym dywanie pojawiła się cała plejada amerykańskich, choć nie tylko, gwiazd. Wśród nich nie zabrakło dojrzałych celebrytek, zachwycających urodą i stylizacjami. Zobacz, jakie trendy modowe królowały i jak prezentowały się Jennifer Aniston, Meryl Streep czy Jennifer Lopez.