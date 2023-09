Prasówka z Głogowa 7.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Po miejskich ulicach będzie jeździć pięć autobusów elektrycznych. To pierwsze bezemisyjne pojazdy, w które zainwestowało miasto. Autobusy zawitają do Głogowa we wrześniu 2024 roku.

Znikają najgorsze dziury na drodze nr 292 Głogów – Bytom Odrzański. To jedna z najgorszych i zarazem najważniejszych dróg w powiecie głogowskim (gmina Żukowice) prowadząca m.in. do Huty Miedzi "Głogów". Nawierzchnia jest częściowo remontowana.

Do tej pory saperzy zlikwidowali prawie 1300 pocisków, zapalników do pocisków oraz do granatów moździerzowych. Od blisko dwóch tygodni żołnierze z Patrolu Saperskiego 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca usuwają niewybuchy, odnalezione w Karkonoszach, w okolicach Wodospadu Szklarki w Szklarskiej Porębie. Akcja trwa nadal. Kiedy się zakończy? Sprawdźcie, które szlaki turystyczne są nadal zamknięte i dowiedźcie się, dlaczego to miejsce mieszkańcy nazywają "doliną śmierci".

Oto stare fotografie Głogowa z lat 70. ubiegłego wieku. Wykonał je Adam Wiśniewski, nieżyjący już nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych. Dokumentował on rozwój miasta utrwalając na zdjęciach budowy osiedli, dróg, ale też zwykłe życie mieszkańców. Zobaczcie miasto naszych rodziców. Bardzo się zmieniło?