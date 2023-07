Prasówka z Głogowa 7.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Silny wstrząs w kopalni KGHM. Doszło do niego dziś, tj, w czwartek 6 lipca o godzinie 21.54 na ZG Rudna Główna na oddziale G2. Do kopalni zjechali ratownicy.

Rap Stacja Festiwal rusza dziś na dobre. Dziś, 6 lipca, na scenie Old School Stage - Killaz Group i Peja. W sobotę m.in. koncert Maty. Bilety do kupienia online i przy wejściu na teren festiwalu.

13-latek z Głogowa odpowie przed sądem za kradzież rozbójniczą. Chłopiec, aby utrzymać się w posiadaniu skradzionego telefonu użył przemocy wobec innego 13-latka.

Ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku nigdy się nie kończą: atrakcje warte odwiedzenia można tu spotkać na każdym kroku. Każdy weekend przy dobrej pogodzie to znakomita okazja, by wybrać się na dłuższą wycieczkę po regionie i nacieszyć się jego pięknem. Jako inspirację przygotowaliśmy dla was galerię pięknych zdjęć, wykonanych przez fotografa Jana Kołkowskiego. Znajdziecie wśród nich niektóre zakątki znane i nieznane, które naprawdę warto odwiedzić tego lata w podróży po Dolnym Śląsku.