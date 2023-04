Prasówka z Głogowa 7.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Spotkanie między Chrobrym Głogów a Sandecją Nowy Sącz zakończyło się bezbramkowym remisem. Mamy dla Was galerię z trybun tego spotkania. Znajdziecie się na zdjęciach z meczu?

Na obrzeżach osiedla Piastów Śląskich dzieci zrobiły sobie bazę do zabawy w niebezpiecznym miejscu. Chodzi o głęboką, niezabezpieczoną betonową studzienkę.

Państwowa Straż Pożarna przygotowała aplikację, dzięki której będzie można znaleźć schron, miejsce ukrycia lub miejsca doraźnego schronienia. Informacje o tym przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Zobaczcie, jak to działa i gdzie są takie miejsca w Głogowie.

Przed świętami wielkanocnymi w Wielki Czwartek i Wielki Piątek sklepy niektórych sieci będą otwarte dłużej. Klienci mogą robić zakupy nawet do godziny 23.30.

Anna Popek to dziennikarka, która swoją karierę zawodową w telewizji rozpoczęła w latach 80. Po siedmioletniej przerwie wraca do prowadzenia „Pytania na Śniadanie”, a my przyjrzeliśmy się jej stylowi ubierania, urodzie i jak się zmieniła na przestrzeni lat obecności na ekranach naszych telewizorów.

W Głogowie trwa pozimowa akcja łatania ulic. W czwartek, 6 marca, pracownicy firmy PBD zaczęli naprawiać drogi na Śródmieściu. Na alei Wolności i Przemysłowej trzeba być gotowym na jazdę slalomem.