Prasówka z Głogowa 3.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Na sławskim rynku już drugi dzień stoją kramy i stoiska z lokalnymi smakołykami i rękodziełem, który przyciągnął do miasteczka sporo ludzi. Tuż obok, w Radzyniu kończy się ogólnopolski Festiwal Las, Woda, Blues.

W ramach tegorocznej Majówki w Głogowie trwa drugi dzień Festiwalu Smaków Świata i Regionu. Wielu głogowian przyszła posmakować co oferują food trucki.

Warto znaleźć czas na spacery czy wycieczki za miasto. Polecamy rundę wokół Jeziora Sławskiego, a wieża widokowa Joanna to jedno z miejsc, które warto odwiedzić po drodze. Widoki, które z blisko 40 metrów wysokości można podziwiać, wynagrodzą trud wspinaczki na górę. Zobaczcie, co jeszcze warto zobaczyć nad Jeziorem Sławskim.

Wciąż nie wiadomo jak doszło do tajemniczej śmierci dwóch osób w okolicach Wschowy. Wiadomo już natomiast, że ofiarami są ojciec i córka - a zdarzenie ma charakter kryminalny.

Departament Stanu USA odradza wyprawy do tych 5 krajów. Na liście znalazły się kraje z Ameryki Południowej, Azji, Bliskiego Wschodu czy nawet Europy. Tych 5 krajów to jedne z najniebezpieczniejszych miejsc dla turysty. Jeśli planujecie swoje urlopy, warto wziąć pod uwagę, jakich kierunków podróży lepiej unikać w tym roku.

Tych zwyrodnialców poszukuje dolnośląska policja za znęcanie się nad najbliższymi. Zobaczcie tych damskich bokserów i siłaczy bijących własne dzieci lub rodziców. Oni zasługują na to, żeby została wymierzona im sprawiedliwość. Jeśli rozpoznajesz któregoś zgłoś to na najbliższej komendzie lub pod numerem 112. Dane pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl i są aktualne na dzień 02.05.2023

Kończą się prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 w Brzegu Głogowskim. Przejazd trasą z Głogowa w kierunku Bytomia Odrzańskiego i Nowej Soli był zamknięty przez kilka miesięcy.

Kolejne macewy, tym razem we fragmentach, trafiły do Centrum Informacji Turystycznej. Zostały odnalezione w okolicach ul. Nadbrzeżnej. Co się z nimi stanie?

Po raz kolejny w Głogowie z okazji Majówki zorganizowany został spływa kajakowy Odrą.