Prasówka z Głogowa 28.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zamek Książ jest jednym z najwspanialszych zabytków nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. Jego długa historia fascynuje turystów z kraju i Europy, co widać po odwiedzających to miejsce tłumach. Zobaczcie, jak tę dolnośląską perłę widziały starsze pokolenia – oto archiwalne zdjęcia i pocztówki z zamku Książ.

Na terenie Polski ruszają ćwiczenia wojskowe państw członkowskich NATO pod kryptonimem Dragon-24. Na drogach będzie wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Bez punktów zakończył Chrobry Głogów spotkanie z Górnikiem Łęczna. Głogowianie szybko stracili bramkę i przez całą pierwszą połowę nie mogli się po tym pozbierać.

Gdzie zaplanować wakacje w Hiszpanii, by wypocząć, zabawić się, pozwiedzać i dobrze zjeść? Lepiej nie jechać w ciemno, by nie zmarnować sobie urlopu! Wybraliśmy dla was 11 najciekawszych, wyjątkowych miejsc w Hiszpanii, które najbardziej warto wybrać na wakacje w 2024 r. Niektóre są dobrze znane i poważane przez turystów, inne to ukryte perełki, które macie szansę odkryć w tym roku. Zapraszamy do galerii! Przekonajcie się, które zakątki Hiszpanii mogą was zaskoczyć, zadziwić i zachwycić tego lata.