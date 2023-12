Prasówka z Głogowa 22.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Firma Randstad obecna w 38 krajach na całym świecie, poszukuje pracowników w Głogowie. Rekrutują osoby na stanowisko HR managera, kierownika operacji, inżyniera produkcji oraz operatora produkcji.

Kotla przyjęła uchwałę budżetową na nowy 2024 rok. To rekordowy budżet zarówno pod względem planowanych przychodów jak i wydatków.

Jest na Dolnym Śląsku miejsce, gdzie magią świąt czuć bardziej. To Jaszkowa Dolna w powiecie kłodzkim, gdzie już po raz czwarty otwarta została świąteczna wioska! Kolorowe światełka migocące na tysiące sposobów przyciągają setki mieszkańców z całego regionu. To tutaj wybierają się na świąteczne spacery, by podziwiać piękne iluminacje. To jak ogrody światła na dolnośląskiej wsi!