Prasówka z Głogowa 22.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Głogów 22.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowości na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Trwa montaż domków, otwarcie 24 listopada FILM, ZDJĘCIA Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu wciąż przypomina plac budowy, ale ożyje i rozbłyśnie tysiącem świateł już w piątek, 24 listopada, o godzinie 17:00. Od lat jest to największa atrakcja Dolnego Śląska związana ze Świętami Bożego Narodzenia. Przyjeżdżają tu mieszkańcy z całego województwa, by poczuć świąteczny klimat. W tym roku na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu będzie kilka nowości.

📢 Ptaki szykują się na zimę. Jak je dokarmiać, by nie szkodzić? WIDEO O tym, jak pomóc ptakom żyjącym w Głogowie przetrwanie nadchodzącej zimy, rozmawiamy z Karoliną Telwikas ze Sklepu Zoologicznego "Gaja".

📢 Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży kinowym hitem. Zagrał w nich Wrocław i okolice Wałbrzycha Superprodukcja filmowa Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży tuż po premierze są obwołane kinowym hitem. Hollywood osadziło akcję we Wrocławiu, ale mało kto wie, że Dwunasty Dystrykt zagrały okolice Wałbrzycha. I nie były to sceny z mrocznych kopalni, ale najpiękniejsze sielskie widoczki wśród przyrody. Podpowiadamy, gdzie pod Wałbrzychem gościła ekipa filmowa i jak długo goszczą one na ekranie.

Prasówka 22.11 Głogów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 KGHM. Nagroda z okazji Dnia Górnika zostanie wypłacona jeszcze w listopadzie W tym roku w KGHM nagroda z okazji Dnia Górnika zostanie wypłacona jeszcze w listopadzie. Także w tym miesiącu Miedziowa Spółka wypłaci zaliczkę z zysku za trzeci kwartał 2023 roku.

📢 Takiego projektu jeszcze w Głogowie nie było! - Będą nowe parki, oczka wodne, zielone wyspy na Rynku - mówi prezydent Rafael Rokaszewicz Takiego projektu jeszcze w Głogowie nie było! Będą nowe parki, oczka wodne, zielone wyspy na Rynku. Rozmowa z prezydentem miasta Rafaelem Rokaszewiczem o planach dotyczących zadania za 14 milionów złotych. 📢 Vanessa Szanter walczy o głosy w telewizyjnym programie muzycznym Młoda wokalistka z gminy Grębocice wzięła udział w programie TVS - Mosz Grajfka. Zostań Gwiazdą. Vanessa Szanter walczy teraz o głosy publiczności. 📢 Szukają sponsorów dla złotego pociągu w Głuszycy. Przed nimi operacja wydostania go z hali po zakładach zbrojeniowych ZDJĘCIA O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Wtedy obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg wymawiane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, aby w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński.

📢 Sukces głogowskiego Chóru Beati Cantores na ogólnopolskim festiwalu w Poznaniu Sukces głogowskiego Chóru Beati Cantores. Na ogólnopolskim festiwalu zdobył Srebrne Pasmo oraz Puchar Przewodniczącego Jury prof. Przemysława Pałki. 📢 Potrącił rowerzystę i uciekł. Głogowska policja odnalazła kierowcę W ręce głogowskiej policji wpadł 30-latek, który odpowie za potrącenie 51-letniego rowerzysty. Po zdarzeniu kierujący samochodem zostawił ofiarę zdarzenia i odjechał.

