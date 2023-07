Prasówka z Głogowa 22.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Netflix potrzebuje rąk do pracy przy produkcjach filmowych, m.in. na Dolnym Śląsku. Szuka ludzi młodych, którzy najpierw wezmą udział w warsztatach, a później dostaną pracę i przepustkę do magicznego świata filmu, branży rozrywkowej i szansę na karierę. Co ciekawe, warsztaty organizowane pod hasłem "Nakręć się na przyszłość" są całkowicie darmowe. Netflix zapłaci też za jedzenie i noclegi. Zgłaszać można się do 30 lipca. Spróbujesz?