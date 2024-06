Prasówka z Głogowa 2.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Mamy dla Was fotorelację z koncertu Michała Szpaka, który wystąpił w Głogowie z okazji święta miasta.

W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

Z okazji Dni Głogowa 2024 na scenie dla publiczności wystąpił zespół Trzech Króli. Mamy dla Was zdjęcia i film z koncertu.

Ostatnie ekipy dotarły dzisiaj (1 czerwca) na metę Rajdu Koguta 2024 w Mrągowie województwie warmińsko-mazurskim. Rajd charytatywny miłośników motoryzacji z całej Polski, wyruszył z Oławy na Dolnym Śląsku. Były wśród nich ekipy z okolic m.in. z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy, czy Kłodzka. Pieniądze z 2500 pakietów startowych przekazane zostaną na pomoc charytatywną, to rekordowe 2,6 mln zł!

Setki rowerzystów ruszyło w trasę drogami gminy Grębocice, gdzie już po raz 21. zorganizowany został Rodzinny Rajd Rowerowy.

O makabrycznym odkryciu we Wrocławiu informowaliśmy wczoraj. Dzisiaj, 1 czerwca już wiadomo, że ciało które dryfowało w rzece, to 19-latek który wskoczył do Odry w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia br.

Opolska Karolinka, czyli nagroda im. Anny Jantar, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Debiutów, powędrowała do rąk 19-letniego Norberta Wronki. Z kolei nagrodę publiczności zdobył Alan Cymbalista.