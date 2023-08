Prasówka z Głogowa 19.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W piątek w godzinach porannych na ulicach doszło do policyjnego pościgu za 20-letnim kierowcą BMW. Młody mężczyzna uciekając łamał wiele przepisów i sprowadzał zagrożenie na innych uczestników ruchu drogowego. Uciekał... bo już pięciokrotnie zakazywano mu prowadzić pojazdy.

Obrona Głogowa z roku 1109 to jedno z ważniejszych wydarzeń tamtych czasów. Co wiemy o pełnym poświęcenia heroizmie obrońców grodu?

Na dworcu PKP w Głogowie pojawiła się nowa wystawa z cyklu "Fotostopem przez świat", która zabierze oglądających w podróż w czasie w ostatnie dziesięciolecia historii Głogowa.

Modernizacja placu Mieszka I w Głogowie ruszy jeszcze w tym roku. Do wiosny 2024 miejsce to ma zostać przebudowane.

Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!