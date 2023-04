Prasówka z Głogowa 16.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Niespodzianki nie było. Industria Kielce pokonała na wyjeździe SPR Chrobry Głogów. Gospodarze nie mieli za wiele do powiedzenia w tym meczu.

Złoty Widok w Szklarskiej Porębie to otwarta 3 lata temu platforma widokowa z ławkami i leżakami. Cudowne miejsce do odpoczynku w pięknych okolicznościach przyrody. Jak dotrzeć na Złoty Widok, czy wstęp jest płatny oraz co można dojrzeć z tego punktu, dowiesz się z poniższego artykułu.

Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. F. Liszta zaprosiła głogowian na Dzień Otwarty. W sobotę, 15 kwietnia placówkę przy ul. Jedności Robotniczej odwiedziło wielu rodziców z dziećmi.