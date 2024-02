Prasówka z Głogowa 10.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Setki rolniczych ciągników wjechało w piątek około 10.00 do Leszna blokując drogi. Akcja to element ogólnopolskiego strajku rolniczego. Do akcji skierowano wzmożone policyjne siły, ale korki w Lesznie są odczuwalne dla kierowców. Zwłaszcza w ciągu drogi krajowej numer 12 w samym mieście i w stronę Wschowy.Akcja ma potrwać do godziny 15.00. Około 13.00 rolnicy zablokwali oba pasy drogi ekspresowej S5 obok węzła Leszno - Zachód.