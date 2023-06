Prasówka z Głogowa 1.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Na przełomie maja i czerwca parki, skwery i ogrody na Dolnym Śląsku zdobią krzewy oraz drzewa, które gdy zakwitną, okryte są setkami ozdobnych, żółtych kwiatostanów. Złotokapy, bo o nich mowa, są zachwycająco piękne wiosną, ale też śmiertelnie groźne przez cały rok. Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy mają do nich dostęp dzieci.

