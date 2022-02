Prasówka Głogów 8.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rozpoczął się drugi tydzień ferii w Głogowie, a wraz z nim kolejny tydzień akcji Zima w Twierdzy.

Przy budynku PWSZ w Głogowie znajduje się wejście do podziemnego kompleksu, w którym dawniej znajdował się szpital i lazaret. Na co dzień, wejście zatarasowane jest betonowymi płytami. W ramach akcji Zima w Twierdzy weszliśmy jednak do środka. Zobaczcie podziemia, które ciągną się pod całymi Wałami Chrobrego.