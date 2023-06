Prasówka Głogów 7.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Mamy dla Was galerię wybranych zdjęć osób bawiących się podczas Dni Głogowa 2023. Tak bawiliście się podczas święta miasta.

Paulina Ignasiak to polska piosenkarka występująca pod pseudonimem Paulla. Wróżono jej ogromną karierę na polskiej scenie muzycznej. Artystka ma na swoim koncie nawet kilka sukcesów. Dzisiaj zamiast o jej dokonaniach wokalnych, częściej mówi się o jej przemianach wizualnych. Z pewnością wielu z was będzie miało problem z rozpoznaniem celebrytki.

Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko bohaterka skandalu w Opolu. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się piosenkarce. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

W gminie Pęcław ruszają kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje. To budowa kanalizacji z Leszkowic do Pęcławia i sieci wodociągowej w Białołęce. Będzie też nowa droga dojazdowa do gruntów w w tej wsi.

Na Nowym Piastowie stanie nowy blok czynszowy z 92 mieszkaniami dla głogowian. Przetarg na jego budowę został już ogłoszony. Ma być gotowy do końca 2024 roku.

Radni PiS zaproponowali podniesienie głogowskiego becikowego o 100 procent. Co na to prezydent Głogowa? Zobaczcie.