Prasówka Głogów 5.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Zaginął Bartosz Wiśniewski z Głogowa. 31-latka szuka rodzina. Mężczyzna wyszedł z domu i nie skontaktował się dotąd z rodziną.

W ostatnim czasie w Głogowie i najbliższej okolicy miasta pojawiło się wiele ofert na sprzedaż domu. Jeśli szukacie domu do zakupu, albo ciekawi Was po ile i jakie domy są obecnie oferowane sprawdźcie ten materiał. Zebraliśmy tu część ofert z serwisu OtoDom. Oto domy na sprzedaż w Głogowie i okolicy. Zobaczcie zdjęcia w galerii, by poznać szczegóły.