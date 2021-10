Prasówka Głogów 3.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Internet memami stoi. Śmieszne obrazki z podpisami w sieci są bardzo popularne. Mamy dla Was porcję memów o Głogowie i jego okolicach. Zobaczcie jak śmieje się internet z Głogowa. Kliknij w zdjęcie, by przejść do galerii.

Japoński ogród w Przesiece jest jednym z największych w Polsce. To nie tylko oaza ciszy i spokoju, ale również przepiękny ogród, po którym spaceruje się z wielką przyjemnością. Stanowi żywy fragment japońskiej kultury. Jest to jedno z niewielu takich miejsc w Polsce. Centralną część Ogrodu stanowią dwa wodospady oraz łączący je staw. Wszystkie projekty małej architektury i prace, do najdrobniejszych szczegółów, odpowiadają oryginalnej japońskiej sztuce ogrodowej. Każdy element ogrodu ma swoje miejsce i znaczenie. Ogród japoński w Przesiece to idealne miejsce na wypoczynek od zgiełku miasta i niepokojów dnia codziennego.