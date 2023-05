Prasówka Głogów 31.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.05, w Głogowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „AKTUALIZACJA "Bezdomne serce z ulicy NMP" i bezsilność służb wobec ludzkiej tragedii w Legnicy”?

Prasówka Głogów 31.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 AKTUALIZACJA "Bezdomne serce z ulicy NMP" i bezsilność służb wobec ludzkiej tragedii w Legnicy Od kilku dni, na ławce przy legnickim deptaku siedzi młody bezdomny mężczyzna. Jego losem zainteresował się mieszkający naprzeciwko Bolesław Bednarz- Woyda. Opublikował na swoim profilu społecznościowym apel do legniczan i służb o pomoc dla nieznajomego. Sam próbował mu pomóc lecz chłopak konsekwentnie odmawia przyjęcia jakiejkolwiek pomocy.

📢 Kierowcy niszczą trawnik na Bulwarze Nadodrzańskim w Głogowie. Interweniował ratusz. WIDEO Kierowcy parkowali na trawniku, niedaleko lokali przy Bulwarze Nadodrzańskim. Zniszczyli go całkowicie. Po sygnałach od mieszkańców ratusz zainterweniował w tej sprawie. 📢 40. rocznica święceń kapłańskich ks. kan. Andrzeja Skoczylasa, proboszcza z Kotli Ksiądz kan. Andrzej Skoczylas, proboszcz parafii w Kotli, obchodził 40. rocznicę święceń kapłańskich. Jubileusz obchodził w poniedziałek, 29 maja.

Prasówka 31.05 Głogów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rusza projekt Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zdjęcia 35 samorządów Legnicko Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego finalizuje prace nad utworzeniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Istotą ZIT jest realizacja na podstawie środki europejskie projektów zintegrowanych przyczyniających się do skoordynowanego zaspakajania potrzeb całego obszaru i rozwiązywania wspólnych problemów na nim zidentyfikowanych. Legnicko Głogowski Obszar Funkcjonalny to aż 35 samorządów, w tym 30 gmin i 5 powiatów, co czyni to partnerstwo jednym z największych w kraju. Dzisiaj 30 maja 2023 r. nastąpiło w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej uroczyste, symboliczne zawarcie porozumienia gminno-powiatowego, na mocy którego Miasto Legnica, występuje w roli lidera ZIT LGOF oraz koordynuje prace związane ze wdrażaniem wspólnie przygotowywanej strategii, tzw. Planu Działania ZIT w bieżącej perspektywie budżetu unijnego na lata 2021-2027.

📢 Dzień Weterana w Głogowie. Byli żołnierze spotkali się w ratuszu. ZDJĘCIA Głogowscy weterani misji zagranicznych spotkali się w ratuszu, gdzie wspólnie obchodzili swoje święto - przypadające na 29 maja. 📢 Pożar na autostradzie A4. Doszczętnie spłonął autokar szkolny, którym podróżowały dzieci z Wrocławia [ZDJĘCIA] Troje uczniów trafiło do szpitala po wypadku autokaru na autostradzie A4. Pojazd przewoził 36 dzieci z Wrocławia, które wraz z trzema opiekunami jechało na wycieczkę do Zakopanego. Policjanci mówią, że doszło do samozapłonu.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Czy technologie niszczą psychikę dzieci?