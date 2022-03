Prasówka Głogów 3.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Koleją z Lubina do Głogowa przez Polkowice. Województwo planuje nowe połączenie kolejowe, a Głogów finansowo wspiera budowę tej nowej linii kolejowej.

Do Sławy trafiła pierwsza rodzina uchodźców z Ukrainy. Swój nowy dom znalazły tam babcia i mama z trójką dzieci. Okazana pomoc ludzi przerosła ich najśmielsze oczekiwania.

Nowy bok mieszkalny przy Placu Solnym zmienia wygląd Starego Miasta. Budynek w kształcie litery C jest już widoczny z daleka.

Dzisiaj rano do Wrocławia przyjechał pociąg humanitarny z 435 uchodźcami na pokładzie. Wyruszył ze stolicy Dolnego Śląska. Teraz zmęczeni i przerażeni wydarzeniami w ojczyźnie mieszkańcy Ukrainy są rozwożeni do miejsc docelowych, gdzie będą mieszkać, zobaczcie gdzie trafią.

Głogowska PWSZ otrzymała 1 mln zł na podnoszenie jakości kształcenia w uczelni. To premia za wysokie wyniki od Ministerstwa Edukacji i Nauki.

To działo się w powiecie polkowickim, a konkretnie w Chocianowie. 27-letni mężczyzna postanowił ukraść stojącą w rynku figurkę z brązu.

Na wniosek wojewody dolnośląskiego niektóre samorządy organizują na swoim terenie centralne magazyny, do których będzie trafiała pomoc dla Ukrainy. Jeden z nich powstanie w Głogowie.

Od kilku dni mówi się o bohaterskim czynie 26-letniego sapera, który zginął wysadzając most, aby spowolnić natarcie wroga. Witalij Skakun mieszkał wcześniej w naszych okolicach - a konkretnie w Lesznie.

Mieszkanie od gminy – to może brzmieć jak atrakcyjna opcja: niski czynsz, dach nad głową, brak kredytu do spłacenia... Tymczasem nie dość, że na mieszkanie komunalne czy socjalne czeka się nieraz latami, to w dodatku warunki panujące w takich budynkach często są tragiczne. Oto drastyczne przykłady z całej Polski.