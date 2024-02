Prasówka Głogów 25.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 25.02 Głogów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Już za kilka dni, 1 marca 2024, ruszy pierwsza transza wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent. Coroczna waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Wypłaty emerytur wzrosną w tym roku o 12,12%. Sprawdziliśmy też do jakich kwot wzrosną najniższe świadczenia i dodatki do nich - podajemy ich nowy wymiar kwotowo.