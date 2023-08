Prasówka Głogów 22.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Na tę informację Głogów czekał 30 lat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy miasta wraz drugim mostem na Odrze. Wartość zadania do około 1,5 mld złotych! Kiedy pojedziemy nową drogą?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wandale rozbierają na części pawilon po sklepie Biedronka przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Obiekt jest w opłakanym stanie, a wewnątrz to już ruina. - Żal na to patrzeć, a nocą strach tamtędy przechodzić - mówią mieszkańcy.

Modne paznokcie na jesień 2023 to przede wszystkim kolory, które nawiązują do tej pory roku. Dzisiaj zaprezentujemy wam jeden z nich, który wygląda obłędnie na dłoniach, a swoim barwą nawiązuje do przepysznego deseru. Zobacz garść inspiracji na pazurki w jesiennym stylu, gdzie dominującym odcieniem będzie ten przypominający czekoladę, ale nie tą gorzką!