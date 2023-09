Prasówka Głogów 21.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Do Głogowa dotarła odpowiedź na petycję podpisaną przez ponad 5000 mieszkańców miasta, związaną z wysokimi cenami za ogrzewanie.

Komornik sądowy wystawił na licytację maszyny do szycia skór, drogie futro i kilka sztuk skórzanej odzieży. Przedmioty można oglądać w lokalu przy głogowskim Rynku.

Uchodziła za jedną z najpiękniejszych Polek. Długowłosa blondynka o pełnych ustach, zgrabna i delikatna, wielokrotnie porównywana była do Brigitte Bardot czy Claudii Schiffer. Uroda Magdaleny Wójcik szła w parze z talentem, pracowitością i skromnością. Aktorka cieszyła się nie tylko wzrastającą popularnością, ale też ogromnym zainteresowaniem ze strony mężczyzn. Mimo tego nie miała szczęścia w małżeństwie. Z okazji 54. urodzin gwiazdy przypominamy jej historię.

W Głogowie trwa dziś policyjna akcja skierowana do kierowców. Patrole drogówki prowadzą wzmożone kontrole na ulicach miasta i powiatu.

W środę, 20 września od rana dolnośląscy policjanci prowadzą intensywne kontrole prędkości. Sprawdzają, czy kierowcy stosują się do ograniczeń i poruszają się po drogach w sposób zgodny z przepisami. Noga z gazu! Kontrole są prowadzone w całym regionie, w tym w wielu miejscach powiatu polkowickiego. Na drogi wyjechał też nieoznakowany radiowóz z wideorejestratorem.

Artur Szymanik potrzebuje wsparcia w walce z powikłaniami po przeszczepie szpiku. Młody 22-letni głogowianin pokonał białaczkę limfoblasyczną, ale to nie koniec leczenia i rehabilitacji.

Bardzo silny wstrząs odczuli we wtorek około godz. 18 mieszkańcy Zagłębia Miedziowego. Była to tak zwana górnicza ósemka, do której doszło w rejonie GG-1.