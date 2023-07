Prasówka Głogów 20.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Po raz kolejny gmina Jerzmanowa zaprasza mieszkańców regionu na Spotkanie Kultur, które odbędzie się w najbliższą sobotę.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozesłało do głogowian list, w którym tłumaczy się w drastycznych podwyżek ogrzewania. Pisma trafiły do skrzynek na listy w blokach niemal na wszystkich osiedlach. Tymczasem głogowianie dalej podpisują się pod sprzeciwem wobec podwyżek. Apel ma trafić do ministra.