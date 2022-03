Prasówka Głogów 19.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Czy ktoś pomoże rozwiązać tę zagadkę? Antoni Konieczny ostatnio mieszkał we Wschowie. Tam urodziła się jego najmłodsza córka. Do Niemiec, jak reszta rodziny, nie wyjechał, ale trudno też stwierdzić, czy został w kraju. Może w czyimś rodzinnym albumie są jego zdjęcia? Może ktoś go dobrze znał?