Prasówka Głogów 18.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi 24-letniemu mężczyźnie, przy którym policjanci znaleźli duże ilości narkotyków. Zdradziło go nerwowe zachowanie na widok stróżów prawa.

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Pamiętacie jeszcze czasy, gdy całe miasto spędzało ten czas na gliniankach? Albo stare festyny? Zapraszamy do zobaczenia archiwalnych zdjęć z archiwum Tygodnika Głogowskiego. Autorem fotografii jest Dariusz Mikołajewicz.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Na ul. Wojska Polskiego trwa remont, który ma poprawić stan drogi. W związku z tym obowiązuje tu zmieniona organizacja ruchu.