Prasówka Głogów 18.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Mieszkańcy gminy Radwanice mogli wreszcie na własne oczy zobaczyć od środka nowy, piękny Dom Kultury. To obiekt, którego nie powstydziłyby się nawet duże miasta. Przez weekend zwiedziło go ponad pół tysiąca osób!

W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.

La Palma to słynna z naturalnego piękna wyspa w archipelagu Kanarów, chętnie odwiedzana przez turystów z całej Europy. Niestety, wakacyjny raj obecnie przypomina raczej piekło. Strażacy walczą z katastrofalnym pożarem, który rozprzestrzenia się po La Palmie od piątku. Wymyślili śmiały plan zatrzymania żywiołu. Czy uda im się ugasić ogień?