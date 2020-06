Prasówka Głogów 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Przy rurociągu w okolicach miejscowości Trzebcz doszło do awarii, w wyniku której woda techniczna dostaje się do cieku Moskorzynka.

Posiadając aktualną mapę, do Krzystkowic nie dojedziecie. Powód jest prosty, nie ma ich tam. Miejscowość, o której krążą legendy, oficjalnie nie istnieje. Możemy wam jednak zdradzić, że obecnie jest to zachodnia część Nowogrodu Bobrzańskiego (pow. zielonogórski). Leży nieco ponad godzinę drogi od Głogowa (prawie 70 km). Miejsce to jest tajemnicze i odsłania również mroczne karty historii. To właśnie tu, przy drodze krajowej nr 27 znajdują się pozostałości po niemieckiej fabryce amunicji, która niegdyś tam działała.