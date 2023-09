Prasówka Głogów 15.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Kto powiedział, że wakacje muszą być tylko latem? Coraz więcej osób decyduje się na lot za granicę jesienią i zimą, uciekając przed deszczem i chłodem w Polsce. Kiedy i gdzie możemy spodziewać się lotów w zbliżającym się sezonie? Lotnisko we Wrocławiu udostępniło nam nową, kompletną siatkę zimowych połączeń. Wszystkie kierunki i terminy odlotów znajdziecie w naszej galerii.

Jak bezpiecznie zbierać grzyby? Co zrobić gdy zgubimy się w lesie? O podstawach bezpieczeństwa przypominają nam głogowskie służby mundurowe.

Dziś, 14 września w Sali Ślubów głogowskiego ratusza aż 14 par świętowało Złote Gody. Jubilaci otrzymali pamiątkowe medale nadane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, a także życzenia i kwiaty do prezydenta miasta Rafaela Rokaszewicza oraz wójtów dwóch gmin – Kotli i Jerzmanowej.

W jednym z głogowskich sklepów Biedronka na pieczywie "pasą się" zielone muchy. Gdy klient zwrócił uwagę sprzedawczyni, usłyszał: - Co pan, much nie widział?

KGHM SPS Chrobry Głogów już w piątek rozegra swój pierwszy mecz w najnowszym sezonie. Głogowianie wyjadą do Chełma, aby zmierzyć się z tamtejszą Arką.

Do zderzenia dwóch aut doszło na drodze Prochowice - Lubin w Miejscowości Gogołowice. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu a trzy ranne i przewiezione do szpitala. Policja i prokuratura ustalają przyczynę wypadku. Droga jest nieprzejezdna.

Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów zaprasza mieszkańców do udziału w patriotycznej pielgrzymce do Jakubowa. To już w sobotę, 16 września z kościoła na Koperniku.

W Głogowie po raz kolejny odbędzie się jarmark Dary Natury. Zaplanowano go na najbliższą niedzielę - 17 września.