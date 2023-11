Prasówka Głogów 14.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

13 października w budynku sejmu pojawiły się nowo wybrane posłanki. Wśród nich wiele znanych nazwisk. To bardzo ważny dzień dla Polski i dla kobiet, które stanowić będą prawie 30 proc. posłów. Panie dobrze wiedzą, że wizerunek to bardzo ważny aspekt w ich karierze, dlatego w tym dniu chciały się pokazać z jak najlepszej strony. Zobacz stylizacje niektórych z nich.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zabytkowy, pochodzący z XVIII wieku pałac w Sieroszowicach jest na sprzedaż. Częściowo zniszczony przez pożar obiekt wraz ze sporą działką wyceniono na 2,5 mln zł. W okolicy Głogowa to kolejna taka oferta w ostatnim czasie. Na kupca czeka pałac w Obiszowie, a także należąca do detektywa Krzysztofa Rutkowskiego posiadłość z pałacem w Szczepowie.

Po medialnych doniesieniach o tym, że amerykańska firma NuScale wypowiedziała umowę KGHM, miedzowa spółka stanowczo to dementuje.

Katarzyna Borczyk z Radwanic wciąż się ukrywa. W 2016 r. kobieta doprowadziła do śmierci swojego nowo narodzonego dziecka i została za to skazana na 4 lata więzienia. Jest poszukiwana listem gończym wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Głogowie. Kobieta nie stawiła się do odbycia kary.

Katarzyna Borczyk, która w 2016 r. w Radwanicach doprowadziła do śmierci swojego nowo narodzonego dziecka i została za to skazana na 4 lata więzienia, jest poszukiwana listem gończym wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Głogowie. Kobieta nie stawiła się do odbycia kary.