Prasówka Głogów 13.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie I stopnia dotyczące możliwości wystąpienia opadów deszczu z gradem oraz burz.

Wiadomym było, że to spotkanie łatwe nie będzie. Niestety, pomarańczowo-czarni wracają z Radomia bez punktów.

Na początku czerwca powinien odbyć się grębocicki turniej wsi. Niestety, ze względu na epidemię koronawirusa został on odwołany. Jak w przypadku wielu takich imprez zostaje nam tym wspominać, do czasu aż sytuacja wróci do normalności.

Przed Chrobrym Głogów kolejne spotkanie po wznowieniu rozgrywek. Tym razem pomarańczowo-czarni rozegrają je na wyjeździe.