Prasówka Głogów 13.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Szukasz domu do wynajęcia w Głogowie? Sprawdziliśmy takie oferty na portalu OtoDom.pl. Zobaczcie sami jakie domy i za ile można wynająć.

W czasie zimowej przerwy od głównych rozgrywek ligowych kobiecy Chrobry Głogów prowadzi nabór do drużyny, zarówno młodszej jak i starszej sekcji.

Po świateczno-noroworcznej przerwie szczypiorniści SPR-u Chrobry Głogów rozpoczęli przygotowania do drugiej połowy sezonu.

W Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Niedziałkowskiego, w której doszło do awarii i woda zalała trzy piętra, uczniowie są bezpieczni. Wyłączono z pracy uszkodzony pion i szacowane są straty.

Zimowe dni z niską temperaturą w Głogowie i okolicznych miejscowościach nie są najlepszymi do oddychania pełną piersią. Czujniki alarmują.

Już kolejny raz portal edukacyjny Perspektywy opublikował ranking najlepszych szkół średnich. Zestawienie jest publikowane dla uczniów i ich rodziców, którzy mają teraz czas aby wybrać dobrą szkołę. Ranking jest tworzony na podstawie wyników z matury podstawowej oraz rozszerzonej oraz dodatkowych sukcesów w olimpiadach przedmiotowych. Przedstawiamy 30 najlepszych dolnośląskich liceów. Sprawdźcie, czy znalazły się tam licea z naszego miasta. Opisy i linki do poszczególnych szkół znajdziecie pod zdjęciami.

Z balkonu na trzecim piętrze przy ul. Stawnej w Głogowie wyskoczył mężczyzna. Ciało znaleźli przechodnie.

W Zabielu w gminie Kotla, zakończono przebudowę drogi wewnętrznej o długości około 240 mb.

Głogowski kolejowy dworzec ma już prawie 87 lat. Ale czy wiecie, że Głogów miał w sumie trzy dworce kolejowe? Pierwszy, oddany w 1846 znajdował się na terenie obecnych bocznic kolejowych po wschodniej stronie przejścia nad torami przy ul. Elektrycznej. W 1857 r. dworzec przeniesiono na teren dzisiejszego II peronu. Prowadziło do niego podziemne przejście z ulicy Poczdamskiej (obecnie nieczynne). W 1935 r. oddano do użytku nowy, już trzeci, dworzec, który działa do dziś.