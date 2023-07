Prasówka Głogów 11.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

Maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości. W naszym mieście przystąpiły do niej 678 osoby, a zdały 569. W której szkole poszło najlepiej, a gdzie szykuje się sporo poprawek?

Rap Stacja Festiwal 2023 przeszedł do historii. Trzydniowa impreza przyciągnęła do Sławy tysiące fanów nie tylko z Polski. Ostatniego dnia na scenie stanęli m.in. Oki, Montana, Żabson i Mata. Festiwalowe miasteczko bawiło się do świtu. Zobaczcie zdjęcia z finału festiwalu!

Trwają prace budowlane przy poternie, odkrytej podczas budowy parkingu na ulicy Starowałowej. Będzie nią można przejść ze starówki do Fosy Miejskiej.