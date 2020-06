Prasówka Głogów 10.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głogowie nie minęło Cię nic ważnego

42 – letni mieszkaniec Głogowa został zatrzymany i usłyszał zarzuty zniszczenia ogrodzenia i nawierzchni boiska sportowego przy szkole podstawowej w Nielubi. Podejrzany staranował ogrodzenie i szlaban wjazdu na boisko, po czym wjechał do środka i jeździł po murawie.

Kandydujący na urząd prezydenta RP Szymon Hołownia przyjechał w środę do Głogowa. Na rynku Starego Miasta spotkał się z głogowianami, z którymi rozmawiał o swoim pomyśle na prezydenturę oraz ich problemach.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Utrzymywanie dystansu, zakrywanie ust i nosa, to może nie wystarczyć, by ustrzec się koronawirusa. Gdzie najłatwiej się zarazić? Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Podczas prac związanych z nasadzeniami na Bulwarze nad Odrą, pracownicy natrafili na metalowy przedmiot. Okazało się, że to pocisk artyleryjski z czasów wojny.

Policjanci zatrzymali 19-letniego listonosza, który mógł dokonać przywłaszczenia nawet kilku tysięcy złotych. Mężczyzna losowo zabierał przekazy pocztowe i podrabiał podpisy. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu kilkadziesiąt listów i przesyłek.

Do kilku miejscowości w gminie Kotla nie dojeżdża żaden autobus. Mieszkańcy mają wielki problem z dojazdem do lekarza czy sklepu i czują się wykluczeni transportowo. Wójt gminy Łukasz Horbatowski w piśmie do przewozowej spółki prosi o wznowienie kursów.

Radni miejscy większością głosów przyjęli we wtorek uchwałę o przejęciu przez miasto połowy udziałów Głogowskiego Szpitala Powiatowego.