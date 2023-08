Prasówka 29.08.2023 Głogów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Głogowa

Koszmar w Głogowie. W jednym z mieszkań przy alei Wolności zmarł noworodek. Do chłopca wezwano zespół ratownictwa medycznego, który reanimował dziecko zarówno w domu, w drodze do szpitala, jak i na SOR-rze, ale nie udało się uratować jego życia.

Do końca sierpnia pracownicy KGHM otrzymają na konta dodatkowe pieniądze. To „zaliczka na poczet dodatkowej nagrody", oraz „dodatkowa jednorazowa nagroda". Oznacza to, że średnio do pracownika spółki trafi 35 proc. pensji.