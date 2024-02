Prasówka 27.02.2024 Głogów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Głogowa

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Mariusz Bużdygan przeszedł na emeryturę. Zastępca Wcześniej, przez cztery lata był komendantem policji w Głogowie.

Po debiucie w ramach federacji One Championship Martyna Kierczyńska znów stanie w ringu. Drugą walkę w największej światowej federacji sztuk walki stoczy z Białorusinką.

Do szpitala w Legnicy trafił 13-letni chłopiec, który uległ wypadkowi na pupmtracku w Bolesławcu. Dziecko przewróciło się i doznało urazów głowy i innych części ciała. Chłopiec nie miał ochronnego kasku. Policjanci apelują do młodych ludzi i ich rodziców. - Kask to podstawa, może uratować życie!