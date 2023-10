Prasówka 23.10.2023 Głogów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Głogowa

Tragiczny wypadek w powiecie głogowskim. W niedzielę na drodze za Moszowicami czołowo zderzyły się dwa auta. Nie żyje jedna osoba, a dwie trafiły do szpitala.

W Piękocinie koło Milicza po raz 14 odbył się "Międzywojewódzki Konkurs Orki Konnej". Był to pierwszy konkurs po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. W zawodach wzięło udział 12 oraczy. Osoby, które nie posiadały własnego konia, miały możliwość wypożyczenia go od innych uczestników.

W auli szkoły w Grębocicach zorganizowany został wyjątkowy koncert z okazji jubileuszu 20-lecia Zespołu Folklorystycznego "Jarzębina". Panie zaprezentowały szeroki repertuar utworów z różnych gatunków muzycznych.

Wygląda przepysznie ale też tak pięknie, że szkoda by go zjadać. To mistrzowski tort wykonany przez polski duet na mistrzostwa świata w dekorowaniu tortów. Jedna z jego autorek pochodzi z Głogowa.

To była już szósta Głogowska Biesiada Seniorów. Ponad 450 osób bawiło się w hali sportowej, gdzie czekały na nic tańce do późna. Zobaczcie jak wyglądała biesiada.