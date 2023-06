Prasówka 17.06.2023 Głogów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Głogowa

Hala Manhatan w Wałbrzychu powstała na byłym lodowisku na Piaskowej Górze dokładnie 20 lat temu. Lodowisko przynosiło straty, a miasto miało inny pomysł na zagospodarowanie placu przy ul. Zamenhofa, gdzie pod chmurką handlowali wałbrzyszanie. Kupców siłą wysiedlono, ale ugoda stanowiła, że mogą zbudować halę na płycie nierentownego lodowiska. Miasto nie było zainteresowane inwestowaniem w to miejsce. Dziś jest to największa hala targowa na Dolnym Śląsku, a można tu kupić piękne rzeczy, których nie ma gdzie indziej.

Województwo podlaskie to prawdziwy turystyczny skarbiec. Znajdziecie tu moc atrakcji na weekend czy wakacje, od „polskiej Amazonki”, przez tajemnicze uroczysko nad Rospudą, do jedynego w kraju muzeum ikon. Które miejsca na Podlasiu najbardziej warto odwiedzić? Gdzie zobaczyć kolorowe wsie, muzeum mleka albo oficjalną Europejską Wioskę Bocianią? Których letnich imprez nie wolno przegapić? Przygotowaliśmy dla was przewodnik po 19 najlepszych atrakcjach Podlasia.