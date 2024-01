Prasówka 13.01.2024 Głogów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Głogowa

Stan osobowy dolnośląskiego garnizonu Policji powiększył się o kolejnych 40 policjantów, w tym 16 kobiet. Funkcjonariusze złożyli już ślubowanie i pojadą na kurs do szkół Policji w kraju, by potem wrócić do swoich jednostek macierzystych, także do Głogowa.

Jedne z pań zdecydowały się na klasyczną elegancję, inne postawiły na modowe eksperymenty. Na prapremierze filmu „Fuks 2” pojawiło się wiele znanych osobistości świata show-biznesu. Niektóre kreacje, jak bluzka odsłaniająca atuty czy też spódniczka przypominająca wielką bombkę, skutecznie zwróciły na siebie uwagę. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!