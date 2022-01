Pracownicy KGHM wyremontowali lokal dla podopiecznych domu dziecka w Polkowicach

Prace trwały cztery miesiące. W sumie w remoncie wzięło udział dziesięć osób. Byli to członkowie HDK „Maltański Legion", klubu Honorowych Dawców Krwi z kilku oddziałów KGHM, ale też ratownicy i górnicy, którzy systematycznie biorą udział w akcjach. Chętni do pracy znaleźli się przez grupę na portalu społecznościowym.

Ponad 80-metrowe mieszkanie zostało kompletnie odnowione. Pojawiły się m.in. nowe podłogi, gładzie, panele, parapety, wymieniono instalację elektryczną.

To pierwsze takie miejsce w powiecie polkowickim, gdzie młodzi ludzie mogą mieszkać zanim się w pełni usamodzielnią.

Swoją cegiełkę do mieszkania dołożył zarząd KGHM. Telewizor oraz zestaw książek wręczył wiceprezes KGHM ds. rozwoju, Adam Bugajczuk.

Prezes KGHM Marcin Chludziński podsumował akcję pracowników KGHM:

- Szczególnie cenię bezpośrednie zaangażowanie w wolontariat. To, co zrobili, to kawał dobrej roboty, to więcej niż szlachetny gest. Cieszę się, że jako zarząd mogliśmy dołożyć naszą cegiełkę.

Źródło: KGHM to MY