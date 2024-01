Praca w Służbie Więziennej na Dolnym Śląsku. Są oferty dla strażników, wychowawców, pielęgniarek a nawet kucharza. Ile można zarobić?

Służba Więzienna do trzecia co do wielkości służba mundurowa w Polsce. Służbę w tej formacji pełni prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

- Celem służby jest przede wszystkim ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności – czytamy na stronie SW.