Praca w KGHM. Oto najnowsze oferty. Zobacz i aplikuj! Grażyna Szyszka

Mechanik na powierzchni Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Twój zakres obowiązków: praca przy naprawie pomp odwadniających. Nasze wymagania: wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe, znajomość budowy maszyn i urządzeń, znajomość obsługi urządzeń warsztatowych i elektronarzędzi. Mile widziane: samodzielność, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole. Zobacz galerię (20 zdjęć)

Polska Miedź cały czas poszukuje ludzi do pracy! Sprawdź najnowsze oferty w miedziowym holdingu. Poszukiwani są chętni do pracy w kopalni, biurze i nie tylko. Nowe oferty z Legnicy, Lubina, Głogowa. Kliknij w zdjęcie i poznaj szczegóły. Pod ostatnim zdjęć link do wszystkich z ofert.