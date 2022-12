Praca w KGHM. Najnowsze (grudzień 2022) oferty pracy. Szukają górników, spawaczy, kierowców, do pracy w biurze Grażyna Szyszka

Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Twój zakres obowiązków: obsługa maszyn służących do obróbki skrawaniem: przygotowywanie procesu obróbki skrawaniem, odczytywanie rysunków technicznych, kontrola jakości wykonywanych detali, szlifowanie, wiercenie otworów. Nasze wymagania: wykształcenie minimum zawodowe, umiejętność czytania rysunku technicznego, zdolności manualne i techniczne, obsługa elektronarzędzi, umiejętność pracy w zespole.

Praca w KGHM to marzenie wielu osób. Nic dziwnego, bo miedziowy gigant jest jedną z największych firm w kraju i zatrudnia kilkanaście tysięcy ludzi. Obecnie poszukuje pracowników na ponad 40 różnych stanowisk. Szukają górników, spawaczy, kierowców, do pracy w biurzeJeśli chcesz poznać najnowsze oferty - kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii.